BİST114.1721.49EURO7.690.04USD6.850.05ALTIN381.790.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... LC Waikiki'nin sahiplerinden Vahap Küçük vefat etti
    ABONE OL
    19.06.2020 - 10:41 | | AA

    Son dakika... LC Waikiki'nin sahiplerinden Vahap Küçük vefat etti

    Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından LC Waikiki'nin sahiplerinden, Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Son dakika... LC Waikiki'nin sahiplerinden Vahap Küçük vefat etti

    LC Waikiki'nin sahiplerinden, Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 haftadır kalp rahatsızlığı rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bulunan 78 yaşındaki Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

    Son dakika... LC Waikikinin sahiplerinden Vahap Küçük vefat etti

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde doğan Küçük, çok sayıda öğrenciye burs vererek okumalarına ve eğitimlerine katkıda bulundu, ilçede ve kentte çok sayıda hayır işinde yer aldı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve LC Waikiki CEO'su Mustafa Küçük'ün babası olan Vahap Küçük, 2014'den bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı.

    Son dakika: İstanbul'da maske takmayanlara kesilecek ceza belli oldu!Son dakika haberine göre Korona virüs nedeniyle 48 ilde maske takma zorunluluğu getirilmişti. İl Hıfzıssıha Kurulu, İstanbul'da maske takmamanın cezasını 900 TL olarak belirlediğini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bitlis’te sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor

    Son dakika... Bitlis’te sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor

    Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

    Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

    İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

    İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

    Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Şehirler arası yasak var mı?

    Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Şehirler arası yasak var mı?

    Sıradaki Haber