04.01.2021 - 10:43 |
Son dakika... Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
Gelen son dakika haberine göre; milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. Aralık ayı enflasyonunun az önce açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak. İşte son dakika haberinin detayları...
Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranı belli oldu.
Bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanan Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı. Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak.