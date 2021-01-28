Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Kredi genişlemesinin etkisiyle salgın döneminde belirgin bir parasal genişleme gerçekleşti.

Net kredi kullanımının tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde artması, altın ithalatının hızla yükseldiği, turizm gelirlerinin azaldığı dönemde cari işlemler açığının yükselmesine neden olmuştur.

Döviz kurlarında son aylarda yaşanan düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalacağına işaret etmektedir.

Enflasyon ekim enflasyon raporunda paylaştığımız tahmin bandının üzerinde gerçekleşmiştir, artışta temel mal ve gıda grupları belirleyici oldu.

Enflasyonun 2022 yıl sonunda %7,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun 2021 yıl sonunda %9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %9,4) Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

Paylaştığımız tahmin patikası içinde yüzde 5 hedefine 2023 sonunda ancak ulaşabiliyoruz. Bu hedefe varmak amacıyla 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağız.

Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz.