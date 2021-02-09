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09.02.2021 - 12:48 | | Foreks

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan önemli açıklama

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal önemli açıklamalarda bulunuyor. Ağbal gerçekleştirdiği konuşmada, "Ters dolarizasyonda süreklilik arz eden hareketler bizim için önemli. TCMB, kur düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabilir. Döviz kurunun gecikmeli etkileri zaman içinde azalacaktır. Toplam ithalat dış ticaret dahleri nedeniyle yüksek kalmaya devam ediyor. 2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız" dedi.

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan önemli açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal  ekonomistlerle düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı. Başkan Ağbal, "Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını  sağlamak en önemli ve vazgeçilmez görevimiz. Attığımız ve atacağımız  adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi  kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. " dedi.

Sıkı para politikasının ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine  yönelim sağlayacağını ileten Ağbal, şunları söyledi:

"Öngörülebilirlik ve sıkı duruş, enflasyonun düşüş eğilimine  girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların  özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış  eğilimine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı  yapacaktır. Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat  istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir.

2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir  deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para  politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız.

Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt  içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar  oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde  kamuoyu ile paylaşacağız.

Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların  katılımının, eş güdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu  düşünmekteyiz."

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