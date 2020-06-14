BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama!
    ABONE OL
    14.06.2020 - 17:42 | | AA

    Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama!

    TCMB Başkanı Uysal, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz." dedi.

    Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan önemli açıklama!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

    Uysal, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz." dedi.

    Uysal, attıkları adımlarla finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Merkez Bankası reeskont ve avans işlemi faizini belirledi

    TCMB Başkanı Uysal, "Ekonomide üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlayan tedbirlerin finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını desteklediğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini koruduğunu gözlemliyoruz." ifadelerini kulandı.

    "Merkez Bankası olarak elimizde geniş ve güçlü bir araç seti bulunuyor"

    "Salgın hastalığın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez Bankası olarak elimizde geniş ve güçlü bir araç seti bulunuyor." ifadelerini kullanan Uysal, "Elimizdeki bütün araçları; fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

    Prof. Dr. Naci Görür aylar önce uyarmıştBingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AFAD: Karlıova'da 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi

    AFAD: Karlıova'da 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi

    Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama

    Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama

    Sıradaki Haber