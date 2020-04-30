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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar
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    30.04.2020 - 10:39 |

    Son dakika... Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

    Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal önemli açıklamalarda bulundu. TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi.

    Son dakika... Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

    Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal  konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    2020 yılına ilişkin gelişmiş ülke enflasyon tahminleri geriledi

    Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretti.

    Tüketici enflasyonu 2020 yılının ilk çeyreğinde ocak enflasyon tahminlerimizle uyumlu bir seyir izledi.

    Sistemin fonlama ihtiyacındaki artışa bağlı olarak api aracılığıyla sağlanan net fonlama miktarı arttı.

    Sistemin fonlama ihtiyacındaki artışa bağlı olarak api aracılığıyla sağlanan net fonlama miktarı arttı. Aldığımız tüm tedbirlerle bankacılık sektörü ve reel sektöre likitideyi uygun koşullarda sağlamayı amaçlıyoruz. 2020 yılı için petrol tahminini 60 dolardan 32,6 dolara düşürdük.

    Enflasyonun 2020 yıl sonunda %7,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %8,2)

    Enflasyonun 2021 yıl sonunda %5,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %5,4)

    Salgına bağlı gelişmeler mart ayı ortalarından itibaren iktisadi faaliyeti dış ticaret, turizm ve iç talep kanallarıya sınırlamaya başlamıştır.

    Enflasyonda düşüşün temmuz ayından itibaren hızlanacağını öngörüyoruz.

    Avcılar'da mahalleli sokağa döküldüAvcılar’da bir apartman önüne arabayla gelen kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları bezlere sarılı uzun namlulu silahlar ile apartmana girdiler. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesiyle kaçan şahıslar mahalleliyi sokağa döktü.
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