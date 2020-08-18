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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan bankalarla ilgili yeni karar!
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    18.08.2020 - 10:04 |

    Son dakika: Merkez Bankası'ndan bankalarla ilgili yeni karar!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

    Son dakika: Merkez Bankası'ndan bankalarla ilgili yeni karar!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

    "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.

    Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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