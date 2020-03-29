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    HaberlerEkonomi Haberleri SON DAKİKA... Merkez Bankası'ndan corona virüs sonrası flaş büyüme açıklaması
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    29.03.2020 - 17:22 |

    SON DAKİKA... Merkez Bankası'ndan corona virüs sonrası flaş büyüme açıklaması

    Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz. Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık. Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz."dedi.

    SON DAKİKA... Merkez Bankası'ndan corona virüs sonrası flaş büyüme açıklaması

    Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz. Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık.

    Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak. Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır."

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