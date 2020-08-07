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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme! Yarıya düşürüldü
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    07.08.2020 - 10:05 | | Foreks

    Son dakika... Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme! Yarıya düşürüldü

    TCMB: Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür.

    Son dakika... Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme! Yarıya düşürüldü

    Ayrıntılar geliyor...

    Eskişehir'de bir akademisyen doktorlara saldırdı!Eskikşehir'de Aile Sağlığı Merkezi’ne avukatlık stajı yapmak isteyen kızına sağlık rapor almak için giden öğretim görevlisi D.K., raporu hastanenin vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Ezgi Çalıkuşu’na saldırırken, araya giren Aytekin Aykın’a da tekme attı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 2 doktor da D.K. ve yanındaki eşi ile kızından şikayetçi oldu, 15 günlüğüne de koruma kararı aldırdı.
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