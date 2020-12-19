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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz açıklaması
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19.12.2020 - 08:00 | | AA

Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz açıklaması

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği belirtildi.

Tebliğde, belirlenen bu oranların bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi. 

Son dakika: Merkez Bankasından flaş faiz açıklaması

Gezintiye çıktı, en pahalı taksi yolcuğunu yaptıBursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile gezintiye çıkan müşteri, bahanelerle saatlerce polisleri uğraştırdı. Polis ekiplerine, "Kızım hasta onun yanına hastaneye gidiyorum" dedi. Gazetecilere ise '' Sen sor diye ve Böyle oluyor demi'' diyerek cevap verdi. Ayrıca K.Ç.,'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, araçta sigara içtiği için 10 bin TL para cezası kesildi.
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