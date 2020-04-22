22.04.2020 - 09:57 |
Son dakika... Merkez Bankası'ndan flaş swap hamlesi!
Merkez Bankası, döviz karşılığı TL- Swap Piyasası işlem limitlerini, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20’sinden yüzde 30’una yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan son dakika Swap hamlesi geldi. Banka, döviz karşılığı TL Swap piyasası işlem limitlerini, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltti.
Merkez Bankası, TLSwap piyasasında 1 ay vadeli döviz karşılığı TL Swap ihalesi açtı. 2020-04-22 valörlü, 2020-05-22 vadeli ihalede tutar 1 milyar USD olarak belirlendi.
Doktorlar arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası kameradaIraklı Türkmen eğitim müfettişi Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, safra kesesinden rahatsız olan eşinin Avcılar'da özel bir hastaneye getirdi. Ancak iddiaya göre yanlış tedavi uygulanan kadın, 3 ay içerisinde yoğun bakımlık oldu. Tedavinin yapıldığı özel hastanede iki doktor, hastayla ilgili birbirlerini suçlayarak tartıştı. Doktorların "Bu hastaya bakmam" kavgası, güvenlik kameralarına da yansıdı.