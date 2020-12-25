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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap faizi adımı
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25.12.2020 - 10:29 |

Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap faizi adımı

Merkez Bankası, FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını yüzde 17'ye yükseltti.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap faizi adımı

Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde bir hafta vadeli TL cinsi faiz oranı yüzde 15 seviyesinden yüzde 17 seviyesine yükseltildi.

Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 15’ten yüzde 17'ye yükseltmişti.

TCMB en son 20 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15,00'e çıkarmıştı.

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