Son Dakika ||| Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar açıklandı! İşte 10 milyon, 1 milyon TL kazandıran numaralar...
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 100 milyon TL'lik rekor ikramiye tutarı ile milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi Kanal D ekranında canlı yayında gerçekleştirilecek. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi saat 14:30'da başladı. Gerçekleştirilen çekilişlerin ardından 10 milyon TL, 1 milyon, 120 bin TL, 10 bin ve 5 bin TL kazandıran birçok ikramiye açıklandı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango biletlerini Milliyet.com.tr Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım devam ediyor. Büyük ikramiyenin bu yıl 100 milyon TL olarak duyurulduğu Yılbaşı özel çekilişi bu akşam Kanal D, Teve 2 ve Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. 14:30'da başlayan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde şu ana kadar ikramiye kazandıran birçok numara açıklandı. Açıklanan rakamlar arasında 10 milyon TL, 1 Milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL kazandıran numaralar açıklandı. Bunun yanı sıra son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar erişime açıldı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini milliyet.com.tr ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecek. İşte Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar...
Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 1 Milyon TL İkramiye Kazanan Numaralar
5529827
3011373
6215270
8491366
9927578
6015846
8209463
7975438
0878248
1091609
Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 10 Milyon TL İkramiye Kazanan Numaralar
3813252
8216776
Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 120 bin TL İkramiye Kazanan Numaralar
9989608
9226048
9751643
9986763
7686590
4482473
6338587
5787953
4714334
2309341
3312378
9499197
5367672
3612599
8628569
1149804
4308593
1259479
6354870
5308813
3447800
4860396
8248960
6352764
6505152
0786427
9074687
4031812
3043636
9186926
SON 7 RAKAMINA GÖRE 5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
4814109- 5014089 - 5024733- 5033310- 5036755- 5039054 -5134027 -5142877-526934 -5273667 -5343144
5353755 -5366274 -5547646 -5573827 -5578986 -5588952 -5608858 -5637318 -5676786 -5736042 -5886160
6043516 -6062663 -6113186 -6134714 -6141864 -6163466 -6192272 -6270583 -6294100- 6307073 -6441164
6473045 -6598220 -6604382 -6614112 -6712418 -6715992 -6721769 -6773340 -6784022 -6862196 -6868570
6875330 -6983267 -7021036 -7228475 -7250758 -7278627 -7317131 -7323640 -7365671 -7513568 -7552536
7590540 -7598453 -7668484 -7689234 -7734711 -7778084 -7840515 -7941287 -8029979 -8030054 -8071834
8136777 -8143449 -8185373 -8208946 -8225238 -8262645 -8300282 -8320190 -8403758 -8410699 -8420720
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