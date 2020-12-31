Son Dakika ||| Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar açıklandı! İşte 10 milyon, 1 milyon TL kazandıran numaralar...

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım devam ediyor. Büyük ikramiyenin bu yıl 100 milyon TL olarak duyurulduğu Yılbaşı özel çekilişi bu akşam Kanal D, Teve 2 ve Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. 14:30'da başlayan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde şu ana kadar ikramiye kazandıran birçok numara açıklandı. Açıklanan rakamlar arasında 10 milyon TL, 1 Milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL kazandıran numaralar açıklandı. Bunun yanı sıra son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar erişime açıldı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini milliyet.com.tr ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecek. İşte Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar...

Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 1 Milyon TL İkramiye Kazanan Numaralar

5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 10 Milyon TL İkramiye Kazanan Numaralar

3813252

8216776

Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 120 bin TL İkramiye Kazanan Numaralar

9989608

9226048

9751643

9986763

7686590

4482473

6338587

5787953

4714334

2309341

3312378

9499197

5367672

3612599

8628569

1149804

4308593

1259479

6354870

5308813

3447800

4860396

8248960

6352764

6505152

0786427

9074687

4031812

3043636

9186926

SON 7 RAKAMINA GÖRE 5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109- 5014089 - 5024733- 5033310- 5036755- 5039054 -5134027 -5142877-526934 -5273667 -5343144

5353755 -5366274 -5547646 -5573827 -5578986 -5588952 -5608858 -5637318 -5676786 -5736042 -5886160

6043516 -6062663 -6113186 -6134714 -6141864 -6163466 -6192272 -6270583 -6294100- 6307073 -6441164

6473045 -6598220 -6604382 -6614112 -6712418 -6715992 -6721769 -6773340 -6784022 -6862196 -6868570

6875330 -6983267 -7021036 -7228475 -7250758 -7278627 -7317131 -7323640 -7365671 -7513568 -7552536

7590540 -7598453 -7668484 -7689234 -7734711 -7778084 -7840515 -7941287 -8029979 -8030054 -8071834

8136777 -8143449 -8185373 -8208946 -8225238 -8262645 -8300282 -8320190 -8403758 -8410699 -8420720

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