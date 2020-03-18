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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nisan ayında ödenecek
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    18.03.2020 - 19:17 |

    Son dakika | Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nisan ayında ödenecek

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı. 21 maddelik pakette emeklileri yakından ilgilendiren maddeler bulunuyor.

    Son dakika | Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nisan ayında ödenecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pakete göre, emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayında ödenecek. Öte yandan en düşük emekli maaşı bin 500 liraya çıkarıldı.

    Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandıSivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.
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