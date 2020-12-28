MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Mobil oyun şirketinin yöneticisi zehirlenerek öldürüldü!
ABONE OL
28.12.2020 - 11:21 | | AA

Son dakika: Mobil oyun şirketinin yöneticisi zehirlenerek öldürüldü!

Çin'in oyun firması Yoozoo’nun (Oyun Milleti) üst yöneticisi (CEO) Lin Çi'nin, şirketindeki bir çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldüğü bildirildi.

Son dakika: Mobil oyun şirketinin yöneticisi zehirlenerek öldürüldü!

 

Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Şanghay kentinde 16 Aralık’ta Lin aracıyla işten eve dönerken aniden rahatsızlandı ve hastaneye gitti.

Yoozoo firması, önce durumunu stabil olarak bildirdiği Lin'in önceki gün öldüğünü duyurdu. Hastanenin, polise, Lin’in zehirlendiği yönünde bilgi vermesi sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, 39 yaşındaki Lin’in zehirlendiğini ve şüphelinin, şirket personellerinden Şü soyadlı biri olduğunu açıkladı.

Son dakika: Mobil oyun şirketinin yöneticisi zehirlenerek öldürüldü

Lin'in, söz konusu çalışanıyla sorun yaşadığı, işten çıkmaya zorlamak için maaşını düşürdüğü ve Şü’nün bu nedenle yöneticisini zehirlediği iddia ediliyor.

Çin'in en zenginlerini duyuran "Hurun China Rich List"e göre Lin "Dijital ekonomi liderleri" listesinde yer almış, 1 milyar doları aşkın şahsi servetiyle son yıllarda ülkenin dolar milyarderleri arasına girmişti.

Mobil platformlarda ürettiği oyunlarla bilinen Yoozoo "Game of Thrones" temalı strateji oyunuyla dikkati çekmişti.

Son dakika... Türkiye'ye gönderilecek Çin aşıları görüntülendiGelen son dakika haberine göre; Çin aşısı Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer ediliyor. TRT Haber muhabiri Musab Eryiğit, Çin'de aşıların tutulduğu depodan son durumu aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

10 aydır nöbetteler! Kimse burada öteye gidemiyor

10 aydır nöbetteler! Kimse burada öteye gidemiyor

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Son dakika... Siirt'te ele geçirildi! El yazması dini kitap...

Son dakika... Siirt'te ele geçirildi! El yazması dini kitap...

Sıradaki Haber