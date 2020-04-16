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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberleri: Motorine 21 kuruş indirim geldi
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    16.04.2020 - 16:23 | | AA

    Son dakika haberleri: Motorine 21 kuruş indirim geldi

    Motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

    Son dakika haberleri: Motorine 21 kuruş indirim geldi

    Buna göre, Ankara'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,18 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    İstanbul'a çıkışta kilometrelerce kuyruk...Corona virüs tedbirleri kapsamında trafikte sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerin denetimi devam ediyor. TEM Otoyolundaki denetimde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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