18.03.2020 - 09:27 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Motorine büyük indirim bekleniyor
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte motorin fiyatında indirim beklentisi oluştu. Milliyet.com.tr'nin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorinin litre fiyatında 26-27 kuruş indirim bekleniyor.
Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.