BİST86.7780EURO7,100,85USD6,440,68ALTIN312,43-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Motorine büyük indirim bekleniyor
    ABONE OL
    18.03.2020 - 09:27 | | milliyet.com.tr

    Son dakika... Motorine büyük indirim bekleniyor

    Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte motorin fiyatında indirim beklentisi oluştu. Milliyet.com.tr'nin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorinin litre fiyatında 26-27 kuruş indirim bekleniyor.

    Son dakika... Motorine büyük indirim bekleniyor

    Ayrıntılar geliyor...

    Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YÖK'ten corona virüs önlemleriyle ilgili açıklama!

    YÖK'ten corona virüs önlemleriyle ilgili açıklama!

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Sıradaki Haber