BİST1.008-2.56EURO8.670.75USD7.321.40ALTIN485.361.24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Motorine zam bekleniyor
    ABONE OL
    07.08.2020 - 11:12 | | İHA

    Son dakika... Motorine zam bekleniyor

    Gelen son dakika haberine göre; Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.

    Son dakika... Motorine zam bekleniyor

    Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşeceği bildirildi. Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı aktarıldı.

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme! Yarıya düşürüldü
    Ortalığı ayağa kaldırdı! Kendisini darp eden sevgilisinin gözaltına alınacağını zannettiİstanbul Şişli'de, sevgilisi tarafından takside darp edilen turist kadın, taksicinin ihbarıyla kurtuldu. Polisi karşısında gören kadın turist, sevgilisinin gözaltına alındığını zannederek direndi. Polis tarafından ikna edilen turist çitf, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Gri kategorideki terörist Hatay'da tutuklandı

    Son dakika! Gri kategorideki terörist Hatay'da tutuklandı

    Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

    Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı

    Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı

    Sıradaki Haber