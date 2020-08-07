07.08.2020 - 11:12 | | İHA
Son dakika... Motorine zam bekleniyor
Gelen son dakika haberine göre; Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.
Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşeceği bildirildi. Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı aktarıldı.
Ortalığı ayağa kaldırdı! Kendisini darp eden sevgilisinin gözaltına alınacağını zannettiİstanbul Şişli'de, sevgilisi tarafından takside darp edilen turist kadın, taksicinin ihbarıyla kurtuldu. Polisi karşısında gören kadın turist, sevgilisinin gözaltına alındığını zannederek direndi. Polis tarafından ikna edilen turist çitf, ambulansla hastaneye kaldırıldı.