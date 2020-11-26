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26.11.2020 - 09:25 | | MİLLİYET.COM.TR

Son dakika... Motorine zam geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 33 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın bir kısmı ÖTV'den karşılanabilir.

Son dakika... Motorine zam geliyor

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Patenli genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi, tehlikeye aldırış etmeden dans ettiErzurum’da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kamyon arkasında tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen gencin dans etmesi ise dikkat çekti.
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