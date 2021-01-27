Son dakika: Müjde sonrası esnaftan ilk yorum!

Salgın tedbirleri kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerini ertelediklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin bu yılın ilk 6 aylık döneminde ödenmesi gereken taksitlerinin ötelendiğini aktardı.

"Yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden insanımıza aktardık. Salgının seyrinin endişe verici seviyelere çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya ve uygulamaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının, salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır."

Bunun için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerektiğine işaret eden Erdoğan, aşılanan kişi sayısının, toplumda genel koruma sağlayacak rakamlara ulaşmasının da önemli bir kriter olduğunu vurguladı.

ESNAF AÇIKLANAN DESTEĞİ NASIL BULDU?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 150-200 bin civarında esnafın destekten yararlanacağını söyledi. Palandöken açıklanan destek için, "Esnaf için olumlu. Yaraya bir nebze merhem olacak." ifadelerini kullandı. "Asıl amacımız iş yerlerinin mesafeli açılması." diyen Palandöken, HES koduna dikkat çekti. AVM'lere HES kodu ile girilmesini örnek gösteren Bendevi Palandöken, "Temennimiz HES kodu ile tamamen açılmak." diye konuştu.