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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
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    08.09.2020 - 09:44 |

    Son dakika... Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı" dedi.

    Son dakika... Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

    Şehir zorbasından polis memuruna akılalmaz sözlerGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü polisi defalarca kez ölümle tehdit edip “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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