MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihi açıklandı
ABONE OL
04.01.2021 - 09:50 |

Son dakika: Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihi açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

Son dakika: Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin tarihi açıklandı

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği’nin Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

"Dul erkek" kavgası kanlı bitti! Eşinin gözü önünde öldürüldüAdana’da eşinden boşandıktan sonra evlenmek isteyen şahıs, “dul” olduğu için kızın ailesi tarafından istenmeyince çıkan kavgada, ağabey eşinin gözü önünde öldürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyhan Nehri’ne düştü, işçiler kurtardı

Seyhan Nehri’ne düştü, işçiler kurtardı

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Yılbaşı ikramiyesi nereden alınır, nereye yatacak? Yılbaşı ikramiyeleri - amorti ne zamana kadar alınır?

Yılbaşı ikramiyesi nereden alınır, nereye yatacak? Yılbaşı ikramiyeleri - amorti ne zamana kadar alınır?

Sıradaki Haber