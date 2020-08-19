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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Ons altının fiyatı geri çekiliyor
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    19.08.2020 - 09:23 | | milliyet.com.tr

    Son dakika... Ons altının fiyatı geri çekiliyor

    Dün ons altının fiyatı 2000 dolar seviyesinin üstüne çıkmıştı. Bu sabah ise ons altın ve gram altın tekrar yönünü aşağı çevirerek kritik seviyenin altına geriledi. Uzmanlar ons altında 2015 dolar direncinin geçilememesi nedeniyle fiyatlarda geri çekilmelerin olabileceğini belirtiyor. Öte yandan altın yatırımcıları bu akşam saat 21:00'da açıklanacak olan Fed Toplantı tutanaklarını gözlüyor.

    Son dakika... Ons altının fiyatı geri çekiliyor

    Geçtiğimiz hafta 2000 doların altında işlem gören ons altın yeni haftaya yükselişle başlamış ve tekrar 2000 dolar seviyesinin üstüne çıkmıştı. bugün ise altın fiyatları tekrar 2000 doların altına geriledi. Ons altın bu sabah 1985 dolar seviyesinde başlarken gram altın 471 TL seviyesinde başladı. Peki uzmanlar altın fiyatları ile ilgili ne söylüyor? İşte cevabı...

    ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLİYOR

    IKON Menkul Tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde, "Ons Altın, 2015 direncinin geçilememesiyle birlikte geri  çekiliyor. Geri çekilmenin devamında 1980 düzeyinden geçen Fibonacci %23.6 düzelme seviyesi ve 1962.00 destek olarak izlenebilir. Yukarı  yönlü işlemlerde ve 2015 düzeyi üzeri fiyatlamalarda ise 2049 ve 2075  direnç oluşturabilir." ifadeleri kullanıldı.

    İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadeler kullanıldı: "Ons Altın yeniden 2000 dolar altında. Ons altın forex piyasalarında sabah saatlerinde 1984 dolar  seviyelerinde seyrediyor. Dolar endeksinde dünkü düşüşün yerini hafif  toparlanmaya bırakması ile Ons Altın yeniden 2000 dolar sınırının altına  gerilemiş görünüyor.

    HANGİ SEVİYELERDE ALIM YAPILMALI?

    Dolar endeksindeki toparlanmanın bir miktar daha devam etmesi  durumunda Ons altında 1975 ve 1960 desteklerini test edebilir. Bu  noktalarda alım denenebilir."

    İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde ise, "Ons altın 1965 direncini geçerek yukarı harekete  devam edeceğinin  sinyalini verdi.  2013 direnci izlenirken bu  seviyeyi geçmesi durumunda 2074 zirvesine doğru tekrar yola çıkabilir." ifadeleri kullanıldı.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın Kapalıçarşıda 471,54 TL alış 471,65 TL satış fiyatından işlem görüyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 758,29 TL alış 775,69 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

    Altının ons fiyatı yeniden 2.000 doların üzerinden altında görmeye başladı. Altının ons fiyatı yeni haftada yakaladığı ivme ile 1.985 dolardan işlem görüyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe bağlı olarak Yarım altın 1.511,84 TL alış 1.551,39 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın 3.127,94 TL alış 3.207,15 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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