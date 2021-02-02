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02.02.2021 - 09:48 | | Foreks

Son dakika: Otomobil satışlarında büyük artış

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet oldu.

Son dakika: Otomobil satışlarında büyük artış

Ayrıntılar geliyor...

Koçbaşı ile kapıyı kırıp, basıldılar!Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde şafak operasyonu düzenledi. Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonda bazı şüphelilerin polis baskınına karşı evlerine güvenlik kamerası yerleştirdikleri görüldü.
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