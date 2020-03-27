Son dakika | Bakan Selçuk müjdeli haberi verdi! Emekli ikramiyeleri o tarihte hesaplara yatacak

Corona virüs salgını sonrası milyonları ilgilendiren çalışmalar yapan ve yeni ödenekler hazırlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki son gelişmeleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk A Haber canlı yayınında anlattı.

Selçuk, kısa çalışma ödeneği ile ilgili soruya, "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi." yanıtını verdi.

Selçuk, en düşük emekli maaşına vurgu yaptı, "2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun." dedi.

Selçuk emekli bayram ikramiyelerinin nisan ayında ödeneceğini hatırlattı, 2 ve 3'üncü haftayı işaret etti. Selçuk, kamu bankalarının emeklilerin evlerine bu ödemeleri ulaştıracağını da söyledi. Ödemeler için devletin kasasından 12 milyar TL çıkacak.

"7 BİN FİRMA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURDU"

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi. Brüt ücretin yüzde 60'ına kadar ödeniyor. Günlük 58 TL gibi bir ödeme yapılıyor." dedi.

"UZAKTAN ÇALIŞMA VERİMLİ GİDİYOR"

"Telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık." diyen Bakan Selçuk, "Sistem esnek çalışma yöntemlerinden biri. Biz kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışmayı başlattık. Kamuda esnek çalışa ve uzaktan çalışma yıllardır kanunda vardı. Pratikte uygulanmıyordu. Bazı bölümler buna çok uygun. Dolayısıyla biz de Başkan Erdoğan'ın talimatları ile esnek ve dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçtik. Birimlerin yapısına göre hareket ediyoruz. Kimi birimlerimiz dönüşümlü, kimileri ise uzaktan çalışıyor. İlk haftadayız verimli gidiyor. Şu an asıl olan kamudaki teşkilatımızdaki sayıyı eksilterek, virüsün yayılımını azaltmak." diye konuştu.