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18.12.2020 - 07:54 | | Foreks

Son dakika: Rekabet cezaları arttı

Rekabet Kanununda yer alan idari para cezaları alt sınırı yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 seviyesinde artırıldı

Son dakika: Rekabet cezaları arttı

Rekabet Kurumu'nun konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması  Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan  idari para cezası alt sınırı, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde tespit edilen 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olan %9,11 artış esas alınarak, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar  geçerli olmak üzere 34.809 TL olarak belirlendi. Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

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