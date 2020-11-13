MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza!
ABONE OL
13.11.2020 - 17:04 | | AA

Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza!

Gelen son dakika haberine göre, Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza!

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Buna göre, Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna ulaştı. 

Kurul, bu kapsamda söz konusu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. 

Milliyet'te Haftanın Özeti (13 Kasım 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa'da flaş koronavirüs kararı: Bu saatler dışında yasak!

Şanlıurfa'da flaş koronavirüs kararı: Bu saatler dışında yasak!

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 13 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta?

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 13 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta?

Sıradaki Haber