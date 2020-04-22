Son dakika... Resmen açıklandı! Benzine ve motorine indirim geldi

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,86 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 4,78 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 4,89 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 4,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,14 liradan 4,83 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.