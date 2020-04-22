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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Resmen açıklandı! Benzine ve motorine indirim geldi
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    22.04.2020 - 16:27 |

    Son dakika... Resmen açıklandı! Benzine ve motorine indirim geldi

    Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş olarak yansıyacak.

    Son dakika... Resmen açıklandı! Benzine ve motorine indirim geldi

    Buna göre, Ankara'da ortalama 5,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,86 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 4,78 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 4,89 liraya inecek.

    Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 4,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,14 liradan 4,83 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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