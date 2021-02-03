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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Resmen açıklandı! Gramaj hilesi yapan yandı...
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03.02.2021 - 08:44 |

Son dakika: Resmen açıklandı! Gramaj hilesi yapan yandı...

Gramaj hilesini, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.

Son dakika: Resmen açıklandı! Gramaj hilesi yapan yandı...

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölüme, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” bendi eklendi.

Böylece, gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek.

Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle ilgili, 'Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu da bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var' dedi.
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