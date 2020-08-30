30.08.2020 - 01:51 |
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomotivde ÖTV değişikliği
Son dakika haberine göre, otomotiv sektöründe özel tüketim vergisine (ÖTV) ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
2000 CC üstü araçlarda yüzde 100-160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130-220'ye çıkarıldı. 1600 CC'de ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olan araç matrahı 85 bin liraya çıktı, ÖTV %45 olarak korundu.
ÖTV matrahı 70-120 bin TL olan araçlarda matrah 85-130 bin TL arasına çıktı, ÖTV %50 olarak korundu.
Silindir hacmi 1600-2000 arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı.
ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşamayan araçların ÖTV oranı yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı.
ÖZEL OKUL
Özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi. İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.