Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomotivde ÖTV değişikliği

2000 CC üstü araçlarda yüzde 100-160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130-220'ye çıkarıldı. 1600 CC'de ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olan araç matrahı 85 bin liraya çıktı, ÖTV %45 olarak korundu.

ÖTV matrahı 70-120 bin TL olan araçlarda matrah 85-130 bin TL arasına çıktı, ÖTV %50 olarak korundu.

Silindir hacmi 1600-2000 arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı.

ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşamayan araçların ÖTV oranı yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı.

ÖZEL OKUL

Özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi. İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.