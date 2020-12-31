MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı
ABONE OL
31.12.2020 - 09:29 |

Son dakika: Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı

Son dakika gelen habere göre sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Son dakika: Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı

Ayrıntılar geliyor...

O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek! FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ itirafçısı olan, Abdullah Önder’de, ‘Bakum’un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülür’ demişti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı öncesi şok baskın! Tonlarca kaçak alkol ele geçirildi

Yılbaşı öncesi şok baskın! Tonlarca kaçak alkol ele geçirildi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Son dakika! Bakanlık'tan yeni genelge: Süre 1 Mart’ta kadar uzatıldı

Son dakika! Bakanlık'tan yeni genelge: Süre 1 Mart’ta kadar uzatıldı

Sıradaki Haber