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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2 yeni adım
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    16.04.2020 - 11:51 | | Foreks

    Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2 yeni adım

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yeni tip corona virüs Covid-19  salgınına karşı sanayicileri koruyacak 2 yeni adım geldi.

    Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2 yeni adım

    Sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık  işletme cetveli, başvuru halinde 4 aya kadar uzatılacak. Elektrik tarifeleri için 2 yılda bir yaptırılan sanayi sicil belgesi vizesi  için tanınan ek süre de 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.

    SANAYİCİLERİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede ülke  ekonomisinin belkemiğini oluşturan sanayi sektörüne yönelik tedbirler  almayı sürdürüyor. Sürekli olarak sektörün nabzını tutan bakanlık,  sanayicilerin elini güçlendirecek adımları da peyderpey atıyor.

    NİSAN AYI SONUNA KADAR

     Bakanlık, son olarak 2 yeni tedbiri hayata geçirdi. Bunlardan  biri, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayicilerin her yıl  nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken yıllık işletme cetvelini  ilgilendiriyor.

    17 NİSANDAN İTİBAREN

    Bakanlık, yeni çalışmasıyla Covid-19 salgını nedeniyle e-Devlet  üzerinden mücbir sebep bildiren sanayicilere destek olacak. Yıllık  işletme cetvelini nisan ayı sonuna kadar yetiştiremeyen sanayicilere  başvurmaları durumunda 4 aya kadar ek süre verilecek.

    Yıllık işletme cetveli erteleme talepleri, 17 Nisan 2020  tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girilebilecek. Bakanlık, talepleri hızlıca sonuçlandıracak.

    VİZE ZORUNLULUĞU

    Bakanlığın bir diğer yeni çalışması sanayi sicil belgesi vizesi  ile ilgili. Elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan  sanayiciler, 2 yılda bir bakanlığın sanayi sicil sistemi üzerinden  vize yaptırıyor.

    EPDK KARAR ALDI

    Covid-19 salgını nedeniyle yaşanabilecek gecikmeleri dikkate alan  bakanlık, vize ek süre uygulamasında değişikliğe gitti. Bakanlığın  teklifi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı  karar ile vizeleri, 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 arasında dolacak  olan sanayiciler için ek süre, 30 gün yerine 90 gün olarak  uygulanacak.

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