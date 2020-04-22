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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±na saatler kaldÄ±! VatandaÅŸlar marketlerde yoÄŸunluk oluÅŸturdu
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    22.04.2020 - 16:22 |

    Son dakika... SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±na saatler kaldÄ±! VatandaÅŸlar marketlerde yoÄŸunluk oluÅŸturdu

    SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren 31 ilde baÅŸlÄ±yor. Yasak Ã¶ncesi bazÄ± illerdeki vatandaÅŸlar marketlere akÄ±n etti. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kararÄ±na gÃ¶re bugÃ¼nÂ marketler ve bakkallar saat 23.00'e kadar hizmet verecek.

    Son dakika... SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±na saatler kaldÄ±! VatandaÅŸlar marketlerde yoÄŸunluk oluÅŸturdu

    Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sÃ¼resince hayatÄ±n normal iÅŸleyiÅŸini engellemeyecek ÅŸekilde gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kapsamda dÃ¶rt gÃ¼n sÃ¼recek olan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sÃ¼resince marketlerÂ 23 Nisan PerÅŸembe ve 24 Nisan Cuma gÃ¼nleriÂsaat 09.00-14.00 arasÄ±nda faaliyet gÃ¶sterecek.

    Bu kapsamda vatandaÅŸlar (65 yaÅŸ ve Ã¼zeri ile 20 yaÅŸ ve altÄ±nda bulunanlar hariÃ§) zorunlu ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak ve araÃ§ kullanmamak ÅŸartÄ±yla (engelliler hariÃ§) ikametlerine en yakÄ±n market ve bakkallara gidip gelebilecek. AynÄ± saatler arasÄ±nda marketler ve bakkallar evlere/adrese servis ÅŸeklinde de satÄ±ÅŸ yapabilecek

    Bakan Selçuk: Uzaktan eÄŸitimde 23 Nisan kutlamalarÄ± baÅŸladÄ±Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, "Uzaktan eÄŸitimde 23 Nisan kutlamalarÄ± baÅŸladÄ±, ÅŸenliÄŸiniz daim, bayramÄ±mÄ±z kutlu olsun çocuklar" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
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