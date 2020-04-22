Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sÃ¼resince hayatÄ±n normal iÅŸleyiÅŸini engellemeyecek ÅŸekilde gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kapsamda dÃ¶rt gÃ¼n sÃ¼recek olan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sÃ¼resince marketlerÂ 23 Nisan PerÅŸembe ve 24 Nisan Cuma gÃ¼nleriÂsaat 09.00-14.00 arasÄ±nda faaliyet gÃ¶sterecek.

Bu kapsamda vatandaÅŸlar (65 yaÅŸ ve Ã¼zeri ile 20 yaÅŸ ve altÄ±nda bulunanlar hariÃ§) zorunlu ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak ve araÃ§ kullanmamak ÅŸartÄ±yla (engelliler hariÃ§) ikametlerine en yakÄ±n market ve bakkallara gidip gelebilecek. AynÄ± saatler arasÄ±nda marketler ve bakkallar evlere/adrese servis ÅŸeklinde de satÄ±ÅŸ yapabilecek