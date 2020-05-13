Son dakika... Stratejist Cüneyt Paksoy'dan önemli açıklamalar

Stratejist Cüneyt Paksoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Normallerin dışında bir dünyadan bulunuyoruz hem ekonomik hemde sosyal açıdan. Sahadaki atılacak adımlar çok önemli. Doların aşağı gelememesinin sebebi piyasa virüsü ortadan kalktığını görmek istiyor. Diğer gelişen ülkelere nazaran TL'nin değer kaybı sınırlı.

Atılan bu adımlara rağmen dolar endeksi hala yüksek kalıyor. Sahadaki atılacak adımlar çok önemli. Dolar endeksi 100 sevilerinde. 100 seviyeleri psikolojik seviye.

Aslında FED bilançosunu 7 trilyona yaklaştırdı. Doların aşağı gelememesinin sebebi piyasa virüsü ortadan kalktığını görmek istiyor. Diğer gelişen ülkelere nazaran TL'nin değer kaybı sınırlı.

Basılan onca para finans içinde kaldı.Merkez bankaları sınırsız ve limitsiz adım atıyorlar. FED daha önce hiç böyle adımlar atmadı. 2008 yılından sonra ilk kez bir şey oldu. Kamu da devreye girdi.

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Böyle bir ortamda altın hep yukarı doğru hareket eden bir emtia. Bu hafta ve sonrası için ise ons altın yukarı yönlü devam edebilir. 350- 380 bandı alım için düşünülebilir.

Petrol fiyatların süreç ne yönde ilerler?

Araz talep dengesi oluşmadığı sürece ne kadar baskılarsanız baskılayın fiyat aşağı yönlü baskı içinde kalıyor. fiyatları şoka girmemesi için 20-40 dolar arasın tutmak gerekir ancak bu zaman alacak gibi gözüküyor. Jeopolitik risk kartını bile çektiler sırf petrolü ayakta tutmak için ama olmadı.

Benzin ve motorin fiyatlarında daha aşağı bir rakam görülür mü?

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma Türkiye için pozitif. Enflasyon için cari denge için olumlu bir durum. Süreç normalleşince an itibarıyla şu an iki tane şey çok önemli. Reel sektörü üretim tarafında tutmak istihdamı yüksek seviyede tutmak.