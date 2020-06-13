Son dakika: Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili flaş açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz.

Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Çalışanımızın işsiz kalmasını istemiyoruz, bu birinci maddemiz. Çalışanlarımızın normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.

Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak.

Çalışma Bakanlığı olarak hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ile 2020 Nisan arasında işini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Ekonomiye katkı sunmuş insanlarımız var. Bu destekle bu amaca hasıl olacağımıza inanıyoruz.

KAYITDIŞI İSTİHDAM İÇİN TEŞVİK

Kayıtdışı istihdamı ne kadar kayıt içine çekebilirsek sosyal güvence açısından o kadar faydalı olacak. Kayıtdışı istihdamda olanı kayı içine çekmek için teşvik paketi sunduk. İyi bir teşvik olacağına inanıyoruz.

PART TİME ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ

Kısmı çalışma part time çalışma ile işsizlik arasında negatif kolerasyon var. Bunu sağladığımız zaman gençlerimizi iş hayatına daha kolay çekebileceğiz. Kadınlarımıza yönelik bunu sağladığımız zaman iş ve aile hayatında daha uyum sağlayacağız. Gençlerimiz için paketin içinde böyle bir madde bulunacak.

İŞSİZ KALANIN 3 AYLIK SİGORTASI DEVLETTEN

Bir diğer teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe, o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Nüfusumuz yaşlanmakta. Şu anda Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi önemli bir demokrafik fırsat penceremiz var. Emeklilik sistemlerini daha etkinleştirmek ve ortaya çıkarmak zorundayız. Tamamlayıcı emeklilik sistemine dair müzakerelerimiz devam ediyor. Kazanılmış haklar kesinlikle korunacak. Birden çok model var. Karma bir emeklilik sistemi. Taraflardan önerilerini de aldık, netleştiğinde detaylarını açıklayacağız. Temel hedefimiz çalışanımıza emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak."