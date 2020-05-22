BİST102.6920.04EURO7.40-0.43USD6.790.06ALTIN380.030.75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Tarım Bakanı Pakdemirli açıkladı! Haziran ayında başlıyor
    ABONE OL
    22.05.2020 - 13:02 | | AA

    Son dakika... Tarım Bakanı Pakdemirli açıkladı! Haziran ayında başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik.Haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz." dedi.

    Son dakika... Tarım Bakanı Pakdemirli açıkladı! Haziran ayında başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılış töreninde konuşuyor. Pakdemirli, "Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz." dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları 30 Nisan 2020'de tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup, inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır."ifadelerini kullandı.

    Kargocu paket teslimi için girdiği apartmana idrarını yaparak çıktıBeyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinlerini şok eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zekat nedir, ne kadar verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır?

    Zekat nedir, ne kadar verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır?

    Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

    Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

    Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

    Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

    Duha namazı nasıl kılınır, bayram namazı yerine olur mu? Duha namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır?

    Duha namazı nasıl kılınır, bayram namazı yerine olur mu? Duha namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır?

    Sıradaki Haber