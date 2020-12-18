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18.12.2020 - 13:58 | | AA

Son dakika: TCMB'den Azerbaycan Merkez Bankası ile önemli anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Son dakika: TCMB'den Azerbaycan Merkez Bankası ile önemli anlaşma

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

 

 

 

 

 

 

 

Muhabir : Belgin Yakışan MutluYayınlayan : Cevat Kışlalı

18.12.2020 14:04:36

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