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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... THY'den açıklama geldi! 20 Mayıs tarihine kadar durduruldu
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    14.04.2020 - 12:05 |

    Son dakika... THY'den açıklama geldi! 20 Mayıs tarihine kadar durduruldu

    Türk Hava Yolları(THY), tüm dış hat uçuşların 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi.

    Son dakika... THY'den açıklama geldi! 20 Mayıs tarihine kadar durduruldu

    THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

    Açıklamada şöyle denildi:

    "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

     

    Vicdansız babaAdana'da kocası tarafından darp edilen bir kadın, ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Polisten yardım isteyen kadın, "Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.
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