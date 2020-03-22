Son dakika... THY'den bilet iadeleri ile ilgili önemli açıklama

CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuşan İlker Aycı şunları söyledi:,

İade ve değişiklik politikasında tüm hava yollarından bir tık daha esnek ve ileride olmak için çalıştık ve çalışıyoruz.20 mart 2020 tarihinden evvele bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler yıl sonuna kadar 31 aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler. Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 şubat 2021. 28 Şubat 2021’e kadar da uçuş yapabilirsiniz.

"ÇAĞRI MERKEZLERİMİZDE 1500 ÇALIŞANIMIZ VAR"

Özellikle kriz başladığı andan itibaren Call Centerlarımızda ciddi bir yüklenme oldu, ben vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Lütfen Call Centerlar ile değil, hangi kanaldan aldıysak o kanal yolu ile değiştirmeye gidersek daha iyi olur. Acentalardan, internetten değişim yapabilirsiniz. Zaman zaman çağrı merkezlerimize aşırı bir yüklenme oluyor, orada çalışan arkadaşlarımız ağır bir baskıyla karşılaştılar ve performansları maalesef düştü. Bu eleştirileri dikkatle okuyoruz ve bunlardan ders alıyoruz. Şu an çağrı merkezlerimizde 1500 çalışanımız var.

"İŞTEN ÇIKARMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

THY'de işten çıkartmak gibi bir durum söz konusu değil, nakit pozisyonumuza göre ücretlerde bir düzenleme yapılabilir. Böyle bir düzenlemede en büyük kesintiyi en üst kademeden yapacağız. Nakit pozisyonumuzu güçlü tuttuğumuzda, kriz ne kadar uzun sürerse sürsün, arkadaşlarımızla birlikte el ele vereceğiz ve bu markayı koruyacağız. Bu markayı bu ülke adına korumak zorundayız, çalışanlarımız adına ve aileleri adına bu markayı koruyacağız.

Gelecekte bütün uçak siparişlerimizi gözden geçirebiliriz, dinamik kapasite yöneteceğiz. Uçakları boş uçurduğunuz zaman nasıl maliyetiniz varsa, uçurmadan yerde tuttuğunuzda sabit maliyetleriniz oluyor.