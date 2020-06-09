09.06.2020 - 14:57 |
Son dakika... THY'den yolculara önemli uyarı
Son dakika haberlere göre, Türk Hava Yolları corona virüs salgınına karşı mücadele için havalimanında alınan önlemler nedeniyle havalimanına geliş ve check-in sürelerini güncellendi. Bu kapsamda yolcuların uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarının altı önemle çizildi.
Konuya ilişkin THY açıklamasında şöyle denildi:
“Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir.
Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın.
Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz.”
Beşiktaş'ta hemşireye bıçaklı saldırıİstanbul'da Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde evine giden hemşire Ceylan G. eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredeki müdahalesi sonucu kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Nazır I. ise gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarda Nazır I.’nın hemşire Ceylan G.’yi olaydan iki gün önce de darbettiği ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı.