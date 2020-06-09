Son dakika... THY'den yolculara önemli uyarı

Konuya ilişkin THY açıklamasında şöyle denildi:

“Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir.

Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın.

Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz.”