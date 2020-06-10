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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu! Yarın başlıyor
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    10.06.2020 - 15:09 |

    Son dakika... THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu! Yarın başlıyor

    Son dakika haberlere göre, THY Genel Müdürü Ekşi: "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.

    Son dakika... THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu! Yarın başlıyor

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

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    THY'den yolculara önemli uyarı

    THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarını başlatacağını belirten Ekşi, detaylı bilgilere AnadoluJet'in web sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

    Son dakika... THYnin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu Yarın başlıyor

    Bakan Kurum'dan 'Kentsel dönüşüm' paylaşımıSon dakika haberine göre resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın' dedi.
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