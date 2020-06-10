10.06.2020 - 15:09 |
Son dakika... THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu! Yarın başlıyor
Son dakika haberlere göre, THY Genel Müdürü Ekşi: "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarını başlatacağını belirten Ekşi, detaylı bilgilere AnadoluJet'in web sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.
Bakan Kurum'dan 'Kentsel dönüşüm' paylaşımıSon dakika haberine göre resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın' dedi.