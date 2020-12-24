24.12.2020 - 08:59 | | Reuters
Son dakika: Tofaş üretime ara veriyor
Tofaş, Bursa'daki fabrikasında envanter sayımı ve planlı çalışma nedeniyle 13 gün üretime ara vereceğini açıkladı. Fabrika 13 Ocak'ta yeniden faaliyete geçecek.
Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Tofaş, Bursa'daki fabrikasında envanter sayımı ve planlı çalışma yapacak. Bu kapsamda 31 Aralık ile 12 Ocak arasında fabrikada üretim olmayacak.
Tofaş Bursa fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları için 31 Aralık ile 12 Ocak arasında üretime ara verecek.
Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre fabrika 13 Ocak'ta tekrar üretime başlayacak.
Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.