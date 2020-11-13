MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Trump'tan çok kritik Çin kararnamesi! Yasaklandı...
ABONE OL
13.11.2020 - 00:31 | | AA

Son dakika: Trump'tan çok kritik Çin kararnamesi! Yasaklandı...

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilerin Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmalara yatırım yapmasını yasaklamaya yönelik kararname imzaladı.

Son dakika: Trump'tan çok kritik Çin kararnamesi! Yasaklandı...

 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin ordusuna finansman sağlayan şirketlere yönelik yatırımlara ilişkin bir kararname imzalandığı belirtildi.

Çin'in ordusunu ve istihbaratını geliştirmeye yönelik kaynak sağlamak için ABD sermayesini giderek artan bir şekilde sömürdüğüne işaret eden Trump, bu durumun ABD'yi doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Trump, Çin'in sivil şirketleri orduyu ve istihbarat faaliyetlerini desteklemeye zorlayarak ülkenin askeri endüstrisini geliştirdiğini belirterek, bu şirketlerin ABD'li yatırımcılara menkul kıymet satarak sermaye artırdıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, "Çin, bu şekilde ordusunun gelişimini ve modernizasyonunu finanse etmek için ABD'li yatırımcıları kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım yasağı listesinde 31 şirket yer alıyor

Söz konusu kararname kapsamında, ABD'li şirketler ve kişilerin Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmalardan doğrudan ya da fonlar yoluyla hisse sahibi olması engellendi.

11 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek kararın Çin'in büyük havacılık, inşaat, teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerini etkileyebileceği belirtiliyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen 31 Çinli firmanın listede yer aldığı kaydedildi.

Bu şirketlerin çoğunun Hong Kong da dahil olmak üzere Çin borsalarında işlem gördüğü aktarıldı. Söz konusu şirketler arasında yer aldığı belirtilen Çin Mobil İletişim ve Çin Telekomünikasyon şirketleri, ABD borsalarında da işlem görüyor.

Ankara'da trafik kazasıAnkara'nın Altındağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Geçen yıl 16 Kasım'da açıklanmıştı! Bu yıl KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçen yıl 16 Kasım'da açıklanmıştı! Bu yıl KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

Ankara'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı...

Ankara'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı...

Sıradaki Haber