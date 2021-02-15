Son dakika: TÜİK Başkanı değişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

Özgeçmiş

1978'de Yozgat'ta doğan Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı. İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.