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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı
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    22.04.2020 - 10:00 |

    Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı

    Son dakika haberine göre tüketici güven endeksi 54.9 oldu.

    Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %5,8 oranında azaldı; Mart ayında 58,2 olan endeks, Nisan ayında 54,9 oldu.

    Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 72,5 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,6 iken, Nisan ayında %7,8 oranında azalarak 72,5 oldu.

    Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 74,8 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 75,6 iken, Nisan ayında %1,1 oranında azalarak 74,8 oldu.

    İşsiz sayısı beklentisi endeksi 53,8 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayında 57,6 iken Nisan ayında %6,7 oranında azalarak 53,8 oldu.

    Tasarruf etme ihtimali endeksi 18,4 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mart ayında 21,2 iken, Nisan ayında %13,1 oranında azalarak 18,4 oldu.

      Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar, tarihi değiştirebilirDiyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde corona virüs salgını nedeniyle kazı çalışmaları başlatılamadı. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, corona virüs salgınından sonra yapılacak kazılarda birçok yeni yapıyı ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Her yıl yeni bir şey ortaya çıkıyor. Belki tarihi yeniden değiştirecek yapılar ortaya çıkarabiliriz. Zerzevan'da bir yerde üst, bir yerde de alt şehri var" dedi.
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