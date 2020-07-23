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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı
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    23.07.2020 - 10:01 |

    Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı

    Tüketici güven endeksi temmuz ayında 60,9 oldu.

    Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; haziran ayında 62,6 olan endeks, temmuz ayında 60,9 oldu.

    Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 80,6 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79,9 iken, Temmuz ayında %0,9 oranında artarak 80,6 oldu.

    Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,2 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 85,5 iken, Temmuz ayında %3,9 oranında azalarak 82,2 oldu.

    İşsiz sayısı beklentisi endeksi 61,0 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Haziran ayında 62,1 iken, Temmuz ayında %1,7 oranında azalarak 61,0 oldu.

    Tasarruf etme ihtimali endeksi 19,9 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 23,1 iken, Temmuz ayında %14,0 oranında azalarak 19,9 oldu.

      Staja gidiyorum dedi! 5 yıldır haber alınamıyor!İstanbul Esenler’de ailesi ile birlikte yaşayan Yeliz Güner, yaklaşık 5 yıl önce ‘staja gidiyorum’ diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen kızları bulunamayan acılı aile, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu. Bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kanser tedavisi gören Güner’in annesi ise kızından gelecek müjdeli haberi bekliyor.
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