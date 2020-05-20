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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Tüketici güven endeksi yükseldi
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    20.05.2020 - 10:02 |

    Son dakika: Tüketici güven endeksi yükseldi

    Son dakika haberine göre tüketici güven endeksi mayısta 59,5 oldu.

    Son dakika: Tüketici güven endeksi yükseldi

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,5 oranında arttı; Nisan ayında 54,9 olan endeks, Mayıs ayında 59,5 oldu.

    Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,2 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 72,5 iken, Mayıs ayında %9,3 oranında artarak 79,2 oldu.

    Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 81,8 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 74,8 iken, Mayıs ayında %9,5 oranında artarak 81,8 oldu.

    İşsiz sayısı beklentisi endeksi 55,3 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Nisan ayında 53,8 iken Mayıs ayında %2,9 oranında artarak 55,3 oldu.

    Tasarruf etme ihtimali endeksi 21,7 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Nisan ayında 18,4 iken, Mayıs ayında %18,0 oranında artarak 21,7 oldu.

      İtfaiye ekiplerinden Silivri'de yılan operasyonuİstanbul Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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