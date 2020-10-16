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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak
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    16.10.2020 - 13:46 |

    Son dakika: Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak

    Türkiye Bankalar Birliği, Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını açıkladı.

    Son dakika: Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak

    Yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacaktır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır.

    Krediler, 01 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu’nun www.kgf.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır."

    Helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyon: 26 gözaltıGaziantep'te 853 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Özel Harekat polisleri, bir adrese düzenlediği operasyonda koçbaşı kullanmasına rağmen kapıyı açamadı. Satıcılarının kapıya özel sürgü sistemi kurduğunu belirledi.
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