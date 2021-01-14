Son dakika: Turizmde yeni dönem! Artık zorunlu olacak...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, online satış kanalları ile ilgili düzenleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Online satış kanalı "Seyahat acentalarının tüketiciler ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirdiği alanları," olarak belirlendi.

BELGENİN VERİLDİĞİ YIL ESAS ALINACAK

Online satış kanalının TÜRSAB üyeliği Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşecek. Üyelik aidatının belirlenmesinde belgenin verildiği yıl esas alınacak.

Kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda, birden fazla seyahat acentasının bulunması halinde her seyahat acentasının bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde ayrılmış, yeterli büyüklükte kendisine ait bir alanının olması gerekecek.

SEYAHAT ACENTASI OLDUĞU AÇICA BELİRTİLECEK

Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş birinci fıkrada belirtilen işyerine bağlı olmak üzere kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilecek. Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait olduğu açıkça belirtilecek.

Seyahat acentası, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak. Bu amaçla kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemez. Seyahat acentaları pazarlama ve satış faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat acentası unvanını online satış kanallarının ilk açılış sayfasında, diğer sayfalarda ise sayfa sonlarında kullanmak zorunda olacak.

Seyahat acentası ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentalarının ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz, satışa yönlendirmek amacıyla seyahat acentası ürünlerine yer verilemeyecek. Ancak, seyahat acentaları bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kullanıcılar bu alanlar üzerinden seyahat acentasının online satış kanallarına bağlanabilecek.

Seyahat acentası pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB’a bildirmek zorunda olacak