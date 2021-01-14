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14.01.2021 - 09:12 |

Son dakika: Turizmde yeni dönem! Artık zorunlu olacak...

Gelen son dakika haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, online satış kanalları ile ilgili düzenleme yaptı. Seyahat acentası pazarlama ve satış faaliyetlerini  gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB’a  bildirmek zorunda olacak. İşte son dakika haberinin detayları..

Son dakika: Turizmde yeni dönem! Artık zorunlu olacak...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, online satış kanalları ile ilgili düzenleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Online satış kanalı "Seyahat acentalarının tüketiciler  ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin online platformlar, mobil  uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak  hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirdiği alanları," olarak belirlendi.

BELGENİN VERİLDİĞİ YIL ESAS ALINACAK

Online satış kanalının TÜRSAB üyeliği Bakanlık tarafından işletme  belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşecek. Üyelik aidatının belirlenmesinde belgenin verildiği yıl esas  alınacak.

Kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda,  birden fazla seyahat acentasının bulunması halinde her seyahat  acentasının  bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde ayrılmış,  yeterli büyüklükte kendisine ait bir alanının olması gerekecek.

SEYAHAT ACENTASI OLDUĞU AÇICA BELİRTİLECEK

Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş  birinci fıkrada belirtilen işyerine bağlı olmak üzere  kendisinin veya  diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki  hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış  kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilecek. Aynı online satış kanalında  birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve  satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına  ait olduğu açıkça belirtilecek.

Seyahat acentası, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer  elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış  faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış  kanalları üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak. Bu amaçla kullanılan  online satış kanalları üzerinden seyahat acentası hizmetleri dışında  başka faaliyet yürütülemez. Seyahat acentaları pazarlama ve satış  faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlıkça  düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat  acentası unvanını online satış kanallarının ilk açılış sayfasında,  diğer sayfalarda ise sayfa sonlarında kullanmak zorunda olacak.

Seyahat acentası ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya  satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentalarının  ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz, satışa yönlendirmek amacıyla  seyahat acentası ürünlerine yer verilemeyecek. Ancak, seyahat acentaları  bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kullanıcılar bu alanlar  üzerinden seyahat acentasının online satış kanallarına bağlanabilecek.

Seyahat acentası pazarlama ve satış faaliyetlerini  gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB’a  bildirmek zorunda olacak

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