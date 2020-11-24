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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Ünlü holdingde kayyum skandalı!
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24.11.2020 - 09:59 |

Son dakika: Ünlü holdingde kayyum skandalı!

Aile içi kavgalarla gündeme gelen Kervansaray Holding’de şimdi de kayyum skandalı patladı. 5 kişilik kayyum heyeti ataması sırasında mahkemeye rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK’ya taşındı.

Son dakika: Ünlü holdingde kayyum skandalı!

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 5 oteli bulunan Kervansaray Yatırım Holding'de sular durulmuyor. Selim ve Zeynep Sayılgan arasındaki aile içi kavgaların sık sık mahkemeye taşındığı şirkete bir ay önce İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 5 kişilik kayyum atandı. Ancak şimdi de skandal rüşvet iddiaları ortaya çıktı.

Son dakika: Ünlü holdingde kayyum skandalı

İddiaların odağında, Kervansaray Yatırım Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer'in İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkan ve üyelerinin de arasında bulunduğu 4 yargı mensubu hakkında Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) yaptığı suç duyurusu var. Suçlamalar arasında, 'organize bir şekilde rüşvet almak' , 'rüşvet vermek', 'rüşvete aracılık etmek', 'rüşvet alıp vererek yargıya müdahale etmek', 'şirketi ele geçirmek suretiyle şirketi dolandırmak, şirketin hak ve menfaatleri aleyhine kararlar almak', 'şirketi doğrudan ve kasıtlı olarak dolandırmak ve zarara uğratmak' yer alıyor.

MENFAAT İDDİASI

HSK'ya verilen dilekçeye göre, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sayılgan ve babası Ertan Sayılgan'ın avukatı Mustafa Kahraman, eski iş arkadaşları İrfan Hattatoğlu'nu usulsüz bir şekilde kayyum heyetinin başkanlığına getirdi. Karara imza atan mahkeme başkanı ve üyelerine ise dilekçedeki iddiaya göre menfaat sağlandı.
Yine iddialara göre, Selim Sayılgan ilk olarak iş insanı Mahmut Selim Albayrak ile bağlantıya geçip kayyum atanması için mahkemeyi organize etmesini istedi. Albayrak da yargı dünyasına yakın bir isim olan aracıya ulaşarak talepleri iletti. Aracı, bu işi yapabileceğini ancak karşılığında 5 milyon dolar gerektiğini belirtti. Selim Sayılgan teklifi kabul etti. Taraflar menfaat konusunda anlaştıktan sonra kayyum heyeti belirlendi.

DAVALAR AYNI MAHKEMEYE…

Dilekçeye göre, kayyumları atayacak mahkemenin bulunması için ilginç bir yönteme başvuruldu. Adli tatilde nöbetçi olan ve İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar ile irtibat kuruldu. Dosyanın bu mahkemeye düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Başkanlığını Acar'ın yaptığı mahkemenin nöbetçi olması beklendi. Kervansaray Yatırım Holding'in 65 hissedarına aynı ifadelerle şirketin genel kurulunun iptali için dava açtırıldı. Açılan davalardan biri de bu mahkemeye düştü. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden önce açılan davalardan feragat edilince bu mahkemedeki dosya ilk dava haline geldi. Diğer açılan davaların da bu mahkemede birleştirilmesi sağlandı.

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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